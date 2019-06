Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei lobt Unfallverursacherin für ihr Verhalten nach der Schadensentstehung

Lauterecken (ots)

Eine Unfallverursacherin hat sich am Dienstagmittag optimal um die notwendige Verständigung des Geschädigten gekümmert. Sie hatte auf einem Parkplatz bei einem Supermarkt in der Saarbrücker Straße einen kleinen Schaden verursacht. Beim Aussteigen schlug die Tür gegen das daneben geparkte Fahrzeug und verursachte einen relativ kleinen Lackschaden. Nach einer angemessenen Wartezeit und eigenen Nachfragen in der näheren Umgebung, teilte sie den Vorfall schließlich der Polizei mit. Die Polizei nahm den Unfall auf und gewährleistete die Verständigung des geschädigten Halters. So war alles erledigt, was im Zusammenhang mit einem schädigenden Ereignis im ursächlichen Zusammenhang zum Verkehr zur Vermeidung einer "Unfallflucht" zu tun war.

