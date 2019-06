Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht geklärt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagmorgen fuhr ein PKW-Fahrer in der Bahnhofstraße mit seinem Mercedes-Benz gegen einen von Kanalarbeitern geöffneten und mit Lübecker Hütchen abgesicherten Kanaldeckel. Anschließend überfuhr er noch eines der Lübecker Hütchen und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Als Fahrer konnte ein 83-jähriger Mann ermittelt werden. Aus Altersgründen wird er zukünftig freiwillig auf seine Fahrerlaubnis verzichten. Der überwiegend am Verursacherfahrzeug entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

