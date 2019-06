Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine Radfahrerin wurde am Montag, 24. Juni 2019, 14:35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Stedinger Straße verletzt.

Die 34-jährige Frau aus Delmenhorst war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Stedinger Straße unterwegs und nutzte dabei verkehrswidrig die falsche Seite, um in Richtung Stadtmitte zu fahren. An der Ampelanlage in Höhe der Richtstraße wollte sie die Stedinger Straße überqueren und fuhr unvermittelt auf die Fahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW einer 31-jährigen Frau, die die Stedinger Straße in Richtung Schönemoorer Straße befuhr.

Die Radfahrerin stürzte auf die Motorhaube, prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel dann auf den Asphalt. Sie erlitt Verletzungen am Rücken und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Schäden am BMW wurden auf 2.000 Euro beziffert.

Vor Ort wurden widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang bzw. zur Ampelschaltung gemacht. Die Polizei Delmenhorst bittet daher um Hinweise von Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 melden können (738131).

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell