POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in ein Firmengebäude in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter sind in ein Firmengebäude in der Rudolf-Diesel-Straße in Ganderkesee eingebrochen.

In der Zeit von Sonntag, 23. Juni 2019, 16:30 Uhr, bis Montag, 24. Juni 2019, 07:15 Uhr, hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude, das sich zurzeit im Umbau befindet. Ob die Täter Diebesgut erlangten, konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 200 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (7334552).

