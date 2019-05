POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 01.05.2019

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 01.05.2019

Betzdorf (ots)

Wallmenroth An der Einmündung der nach Katzwinkel führenden Kreisstraße auf die B62 in Wallmenroth kam es am 30.04. gegen 14.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Der 47-jährige Fahrer eines aus Katzwinkel kommenden Pkw beabsichtigte an der besagten Einmündung auf die B62 einzubiegen, übersah dabei jedoch die vorfahrtberechtigte 44-jährige Fahrerin des weiteren Unfallbeteiligten Pkw. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich wurden beide Personen verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An den Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Verkehr musste an der Unfallstelle durch Polizeibeamte geregelt werden.

Steinebach/Sieg Das ehemalige Bahnhofsgebäude in Steinebach wurde in einem nicht bekannten Zeitraum von Unbekannten unbefugt betreten, um dort diverse Sachbeschädigungen zu begehen. Das Gebäude befindet sich zwar in desolatem Zustand, dennoch sind das Betreten und weitere Beschädigen desselben verboten. Hinweise zur Aufklärung besagter Straftaten werden an die PI Betzdorf erbeten.

PI Betzdorf

