Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtrag zu Auftrags-Nr. 3660025 "Friesenhagen - Einbruchsdiebstahl in Landgasthof mit Hotelbetrieb"

Friesenhagen (ots)

Der Einbruch in den Landgasthof in Frieshagen-Krottorf fand in den frühen Morgenstunden des 28.04.2019 statt.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell