POL-PDNR: Betzdorf - Einbruchsdiebstahl aus Altenheim

Betzdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum Freitag, 26.04.2019, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 28.04.2019, 09:30 Uhr, nach Aufhebeln von Zwischentüren in den Verwaltungstrakt eines Altenwohnheims in der Elly-Heuss-Knapp-Straße ein. Hier wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden ist deutlich höher und beläuft sich auf circa 1.000,-- Euro. Die Täter dürften das Gebäude durch eine Fluchttüre in Richtung Gebäuderückseite verlassen haben.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

