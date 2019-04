Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Galgenweg / Polizei erbittet Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, den 28.04.19, kam es in Henstedt-Ulzburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 13:30 und 14:30 Uhr wurde ein silberfarbener Toyota Rav beschädigt, der im Galgenweg in Höhe Drosselstieg am Fahrbahnrand abgestellt war. Die Polizei konnte rote Lackspuren sichern. Der Schaden liegt bei 1000 Euro. Der Unfallverursacher, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Henstedt-Ulzburg unter 04193-99130 zu melden.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell