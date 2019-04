Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt nicht beachtet, 2 Schwerverletzte und 1 Leichtverletzter

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Ein 47 Jahre alter Fahrzeugführer aus dem Bereich Emsdetten befuhr am Donnerstag, 11.04.2019, gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw VW Polo den Ellenser Weg in Eilensen und beabsichtigt die Krugstraße (Kreisstraße 531) in Richtung Deitersen zu überqueren. An der Kreuzung fährt er ohne langsamer zu werden über die Straße und übersieht hierbei den vorfahrberechtigten Pkw eines 37 Jahre alten Mannes aus Northeim, der die Krugstraße (K 531) aus Richtung Dassel in Richtung Markoldendorf befährt. Die Fahrzeuge stoßen zusammen, wobei ein Mitfahrer des Polo duech die Seitenscheibe auf die Fahrbahn geschleudert wird. Ein weiterer Insasse im Polo wird ebenfalls schwer verletzt, der Northeimer Pkw-Fahrer erleidet leichte Verletzungen. Ein schwerverletzter Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Kassel geflogen, die anderen Verletzten wurden in naheliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Kreisstraße wurde für ca. 3 Stunden gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25000 Euro.

