Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Trunkenheitsfahrt

Betzdorf (ots)

Ein 29-Jähriger Pkw-Fahrer wurde in Nacht zum heutigen Dienstag in der Lindenstraße zur Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrzeugführer stand merklich unter Alkoholeinwirkung, so dass eine forensische Atemalkoholanalyse durchgeführt wurde. Die Messung ergab einen relevanten Wert von über 0,5 Promille. Ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 29-Jährige muss nun mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell