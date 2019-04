Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gemeinschädliche Sachbeschädigung an der Sporthalle in Buchholz

Buchholz (WW) (ots)

Über das Osterwochenende (18.04.-23.04.) wurden durch bisher unbekannte Täter mehrere Kunstschieferplatten von der Giebelwand der Sporthalle, Auf dem Otenbruch, in Buchholz mutwillig zerstört. In der Zeit von 24.04. auf den 25.04. wurden weitere Schieferplatten auf der Seite des Haupteinganges durch unbekannte Täter zerstört. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

