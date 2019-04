Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friesenhagen - Einbruchsdiebstahl in Landgasthof mit Hotelbetrieb

Friesenhagen (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten nach Aufhebeln von mehreren Türen in einen Büroraum in einem Landgasthof in Friesenhagen-Krottorf. Hier entwendeten sie zwei Geldbörsen mit Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Auffallend ist, dass unter die Fenster des angegangenen Büroraums ein umgedrehter Blumentopf und eine Treppenleiter gestellt wurden, möglicherweise als Ausstiegshilfe. Der Blumenkübel hatte sich zuvor auf der Terrassenfläche hinter dem Haus, die Treppenleiter in einem unverschlossenen Holzschuppen in Parkplatznähe befunden.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

