POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 30.11.2018

Goslar (ots) - Unfall mit 2 Verletzten

Am Fr., 30.11.2018, 13.20 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Pkw-Fahrer aus Langelsheim mit seinem VW Passat die Wolfshagener Straße in Langelsheim. An der Einmündung zur Langen Straße wollte er nach links abbiegen. Hierbei beachtete er jedoch nicht die Vorfahrt eines 65-jährigen Fahrers eines Pkw Ford Focus aus Goslar, der die Lange Straße i.R. Astfeld befuhr. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt, zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca 9000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Sicherung ausgetretener Betriebsstoffe waren auch die Feuerwehr Langelsheim und der Bauhof der Stadt im Einsatz.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

