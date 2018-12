POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit verletztem Mountainbiker:

Am Samstag, den 01.12.2018, gegen 12.00 Uhr, stürzte ein Mountainbiker am oberen Ende der Straße Am Silberborn in Bad Harzburg. Durch seinen Sturz zog er sich erhebliche Verletzungen zu und war eine längere Zeit ohne Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, war er erstversorgt, sein Gesicht war mit Pflaster verbunden. Der Ersthelfer war nicht mehr vor Ort. Der 77jährige Mann wandte sich jetzt an die Polizei. Diese bittet nun den Ersthelfer sich beim Polizeikommissariat in Bad Harzburg zu melden, um Näheres in Erfahrung zu bringen.

