POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg vom 02.12.2018

Goslar (ots) - Bad Harzburg Diebstahl eines Weihnachtsbaumes In der Nacht von Freitag, 30.11.2018, auf Samstag, 01.12.2018, stahl ein bislang unbekannter Täter von dem umzäunten Hof eines Blumengeschäftes in der Bad Harzburger Innenstadt eine ca. 2 Meter hohe Blaufichte, welche in einem Netz verpackt war. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf 45 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Harzburg unter der Tel-Nr. 05322-911110 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Kfz-Kennzeichen-Schildes In der Nacht von Freitag, 30.11.18, auf Samstag, 01.12.18, wurde von einem in der Feldstraße in Harlingerode abgestellten Pkw Daimler A-Klasse eines 62-jährigen Bad Harzburgers das hintere Kfz-Kennzeichen-Schild aus dem Landkreis Goslar entwendet. Der Täter ist zur Zeit noch unbekannt. Es entstand ein Schaden von ca. 25 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Harzburg unter der Tel-Nr. 05322-911110 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw-Anhänger In der Zeit von Mittwoch, 28.11.18, 16 Uhr, bis Donnerstag, 29.11.18, 16 Uhr, beschädigte bislang U.T. einen in der Kreisstraße in Göttingerode ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand abgestellten Kfz-Anhänger. Die Reifen des Anhängers wurden zerstochen sowie die Anhängersteckdose beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 120 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Harzburg unter der Tel-Nr. 05322-911110 in Verbindung zu setzen.

Vienenburg/Wiedelah Verkehrsunfall: Am Samstag, 01.12.2018, um 11.15 Uhr, kam es auf der B 241 zwischen Vienenburg in Fahrtrtg. Wiedelah zu einem Verkehrsunfall: Ein 43-jähriger Mann aus Schladen wollte mit seinem Pkw Hyundai von der B 241 nach links auf die A 395 in Richtung Braunschweig auffahren. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Schladener anhalten. Ein 20-jähriger Mann aus Vienenburg, welcher mit seinem Pkw VW hinter dem Schladener fuhr, bemerkte dies zu spät, es kam zu einem Auffahrunfall. Es entstand ein Gesamtschaden an den beteiligten Pkw von ca. 4000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

