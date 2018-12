POL-GS: Pressebericht für die PI Goslar vom Freitag, 30.11.2018 12:00 Uhr bis Samstag, 01.12.2018 12:00 Uhr

Goslar (ots) - Straftaten

Körperverletzung und Beschädigung eines PKW

Am Samstag kam es in den frühen Morgenstunden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einer Diskothek in der Marstallstraße. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Personen derart verletzt, dass eine Behandlung im Krankenhaus nötig war. Zudem wurde ein parkender PKW beschädigt.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Am Freitagabend, gegen 22:50 Uhr, wurde eine männliche Person auf dem Parkplatz Osterfeld dabei beobachtet, wie sie während einer Rangelei zunächst gegen ein geparktes Wohnmobil und anschließend in die Fahrerseitenscheibe eines hinzukommenden PKW schlägt. Noch bevor die eingesetzte Funkstreife den Tatort erreichen konnte, wurde der beschädigte PKW vom Tatort entfernt.

Zeugen zu dem Vorfall, insbesondere der Führer bzw. Halter des beschädigten PKW, werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines PKW und eines Kennzeichens

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde vom frei zugänglichen Hinterhof eines Autohauses in der Baßgeige, Lange Wanne, ein PKW Renault MASTER entwendet. Gleichzeitig entwendeten der/die unbekannten Täter an selber Tatörtlichkeit ein Kennzeichenpaar eines anderen PKW. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13.500 Euro.

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Goslar unter 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

_______________________ i.A. Chr. Schulze, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell