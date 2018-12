Goslar (ots) - Verkehrsdelikt

In der Nacht von Freitag zu Samstag, wurde gegen 02:00 Uhr im Stadtgebiet von Clausthal-Zellerfeld ein 30-jähriger Pkw-Führer angehalten und durch Beamte des PK Oberharz kontrolliert. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus das der 30-jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Zur weiteren Beweissicherung musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 30-jährigen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Kriminalitätsdelikt

In dem Zeitraum von Freitag, den 30.11.18, gegen 18:00 Uhr bis Samstag, den 01.12.18, gegen 08:45 Uhr, kam es in Clausthal-Zellerfeld auf einem Ponnyhof zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Hierbei wurden durch bislang unbekannte Täter drei landwirtschaftliche Anhänger mittels Brandbeschleuniger angesteckt. Ein Anhänger brannte komplett aus, die beiden anderen Anhänger wiesen im Bereich der Reifen Brandbeschädigungen auf. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der/die Täter in eine unverschlossene Reithalle eingedrungen waren und ein Weidezaungerät entwendeten. Des Weiteren kam es auch dort zu einigen Sachbeschädigungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den/dem Tätern geben können werden gebeten sich im Polizeikommissariat Oberharz (Tel. 05323/94110-0) zu melden.

