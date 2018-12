POL-GS: Diebstahl aus Transporter

Goslar (ots) - In der Nacht zum Freitag beschädigten bislang u.T. an der Scheibe der Beifahrertür eines Transporters, der in der Stübchentalstraße abgestellt war, die Gummidichtung und entfernten die Scheibe. Anschließend entwendeten sie aus dem Innenraum diverses Werkzeug. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg, Telefonnr. 05322/ 911110.

