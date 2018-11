POL-MK: Fahndung nach Betrügerin

1 weiterer Medieninhalt

Mutmaßliche Betrügerin am Geldautomaten in Meinerzhagen-Valbert Bild-Infos Download

Meinerzhagen (ots) - Die Polizei fahndet nach einer mutmaßlichen Betrügerin. Am 31. August entwendete eine unbekannte Person einer Frau beim Einkaufen im Lidl-Markt im Meinerzhagener Ortsteil Valbert die Geldbörse mitsamt EC-Karte. Nur kurze Zeit später wurde die Bankkarte eingesetzt, um an einem Geldautomaten in Valbert Geld abzuheben. Eine Überwachungskamera fotografierte eine Frau. Das Amtsgericht Hagen hat die Veröffentlichung der Fotos angeordnet. Wer kann Angaben machen zu Identität oder Aufenthaltsort der Person? Die Polizeiwache in Meinerzhagen (Telefon 02354/9199-0) oder jede Polizeidienststelle nehmen Hinweise entgegen.

