POL-MK: Einbruch ins Gemeindehaus/ Falscher Microsoft-Mitarbeiter ruft an

Halver (ots) - In der Nacht zum Dienstag wurde in das Evangelische Gemeindehaus am Glockenweg in Oberbrügge eingebrochen. Unbekannte schlugen mit einem Stein das Küchenfenster ein und hebelten die Tür zum Büro auf. Dort durchwühlten die ungebetenen Besucher Aktenschränke und Schreibtisch. Auch der Jugendraum im Obergeschoss wurde durchsucht. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest. Es entstand nicht erheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Halver ( Tel.: 9199-0) entgegen.

Eine Halveranerin ist am Dienstag auf einen falschen Microsoft-Mitarbeiter hereingefallen. Der Anrufer wirkte offenbar so echt, dass ihm die Frau per Internet Zugang zu ihrem Computer gewährte. Aus der Ferne kaperte der angebliche Mitarbeiter den Rechner. Als der Mann das Gespräch auf Ebay- und Paypal-Konten lenkte, wurde die Frau misstrauisch und beendete das Gespräch. Der angebliche MS-Mitarbeiter rief sogar noch einmal an. In der Folge wurde das Paypal-Konto der Geschädigten belastet. Der Mann sprach einen Mix aus Deutsch und Englisch mit osteuropäischem Akzent. Im Hintergrund seien die typischen Geräusche eines Callcenters zu hören gewesen. Die Polizei ermittelt wegen Computersabotage und Computerbetrug. Die Masche ist immer die gleiche: Die angeblichen - häufig nur Englisch oder gebrochen Deutsch sprechenden - Microsoft-Mitarbeiter behaupten, dass der Rechner des Angerufenen Fehler aufweise, von Viren befallen oder gehackt worden sei oder ein neues Sicherheitszertifikat benötige und bieten ihre Hilfe an. Dazu sollen ihre Opfer auf ihren Geräten eine Fernwartungssoftware installieren mit der die angeblichen Probleme gelöst werden können. Wie sich Computer-Nutzer schützen können: https://maerkischer-kreis.polizei.nrw/node/30617/

