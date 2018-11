POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 30.11.18

Goslar (ots) - Hydraulikbohrgerät gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Montagmittag, 13.00 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Hydraulikbohrgerät Bautec PDX2, PDO Turbo Kat 4, von einem umzäunten und verschlossenen Gelände einer Firma für Baumaschinenvermietung im Kuhlenkamp. Bei der Tat entstand ein derzeit nicht bezifferbarer Schaden. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kuhlenkamps bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Einfamilienwohnhaus.

Goslar. In der Zeit von Mittwochnachmittag, 18.00 Uhr, bsi Donnerstagvormittag, 07.20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen eines Fensters in ein derzeit unbewohntes Einfamilienwohnhaus im Teplitzer Weg ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, steht zur Zeit nicht fest. Bei der Tat entstand allerdings Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tepliutzer Wegs bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Auto zerkratzt.

Goslar. In der Zeit von Montagabend, 20.00 Uhr, bis Dienstagvormittag, 07.00 Uhr, , beschädigten bislang unbekannte Täter einen im Breiten Weg, Höhe Haus Nr. 10, ordnungsgemäß abgestellten VW T 6 mit WOB-Kennzeichen, indem sie den Lack auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein derzeit nicht bezifferbarer Schaden. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Liebenburg. In der Zeit von Mittwochabend, 20.00 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 09.00 Uhr, wurde die Sandsteinmauer eines Grundstücks in der Poststraße, in Höhe Haus Nr. 22, durch ein Fahrzeug offenbar bei der Vorbeifahrt beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein derzeit nicht bezifferbarer Schaden. Die Polizei Liebenburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05346/1028 zu melden.

