Goslar (ots) - Am heutigen Freitag, den 30. November, kam es Seesen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten 11jährigen Radfahrerin. Die Schülerin befuhr gegen 07.30 Uhr mit ihrem Fahrrad den linken Radweg der Bockenemer Straße in Richtung Bornhäuser Straße. Im Einmündungsbereich zur Bornhäuser Straße querte sie diese an der zum Schützenplatz gelegenen Seite. Dabei fuhr sie mit ihrem Rad bei "Grünlicht" in den per Lichtsignalanlage geregelten Einmündungsbereich auf der Fußgängerfurt ein. Ein aus dem Bereich Bornhäuser Straße (K 61) kommender silbergrauer Kleinwagen, welcher nach rechts in die Bockenemer Straße (B 248) einbog, touchierte mit seinem Pkw das Hinterrad der 11jährigen, woraufhin diese zu Fall kam und sich leicht verletzte. An dem Fahrrad entstand zudem Sachschaden. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern, oder sonst eine Schadensregulierung eingeleitet, bzw. ermöglicht zu haben. Offensichtlich ist der Kraftfahrzeugführer bei, für seine Richtung zeigendem "Rotlicht", in den Einmündungsbereich eingefahren und hat die dort geltende "Grünpfeilregelung" in der Umsetzung missachtet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unfallflüchtigen Pkw oder dessen Fahrzeuglenker geben können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei Seesen (Tel.: 05381/944-0) in Verbindung zu setzen.

i.A. Decker, POK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell