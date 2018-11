POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 30.11.2018

Goslar (ots) - Verkehrsunfall Am 29.11.2018, gegen 14.25 Uhr, befuhr eine 78-jährige Frau aus Bockenem mit ihrem PKW die B243 aus Richtung Bornhausen kommend in Richtung Seesen. Sie überholte trotz Gegenverkehr einen 40-jährigen LKW-Fahrer aus Burgdorf und kollidierte daraufhin zunächst mit einem entgegenkommenden PKW eines 71-jährigen Mannes aus Seesen und mit dem LKW des 40-Jährigen aus Burgdorf. Anschließend kam der PKW der 78-Jährigen linksseitig im Straßengraben zum Liegen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 17.000 Euro. (Bür)

Wildunfall Am 29.11.2018, gegen 07.55 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Mann aus Meiningen die K57 aus Richtung Seesen kommend in Richtung Engelade. Hier lief ein Reh über die Fahrbahn und wurde vom PKW erfasst und getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. (Bür)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell