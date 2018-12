POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz

Goslar (ots) - Am Samstag,den 01.12.2018, kam es in Clausthal-Zellerfeld, in der Zeit von 10:50 - 13:50 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den geparkten Pkw des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Dies geschah nach Angaben des Geschädigten entweder auf dem Parkplatz der örtlichen Fa. Marktkauf, bzw. auf der Straße "Teichdamm". Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Am Sonntag, den 02.12.2018, gegen 00:05 Uhr, erhielten die Beamten der hiesigen Dienstelle einen Einsatz in die Rollstr. in Clausthal-Zellerfeld, da vor einer dortigen Lokalität eine männliche Person randalierte und gegen geparkte Pkw spuckte und trat. Nach Aufnahme des Sachverhaltes erhielt der 20-jährige die Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, die er jedoch ignorierte. Da er nun die Beamten beleidigte und mehrmals den sog. Stinkefinger zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen und vom Ort des Geschehens entfernt.

Bei einer Verkehrskontrolle am 02.12.2018, gegen 01:20 Uhr, wurde im hiesigen Stadtgebiet bei einem 41-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Da ein durchgeführter Alco-Test positiv verlief, erfolgte eine Blutentnahme auf der hiesigen Dienststelle.

Ebenfalls unter Alkoholeinfluss wurde ein 23-jähriger Fahrzeugführer gegen 04:00 Uhr in Clausthal-Zellerfeld angetroffen. Auch hier wurde dem Betroffenen eine Blutprobe auf der hiesigen Polizeidienststelle entnommen. In beiden Fällen wurde entsprechende Ermittlungsverfahren eröffnet und der Führerschein den Fahrzeugführern zunächst belassen.

