POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 02.12.2018

Goslar (ots) - Sachbeschädigung

Massive Zweifel sind am Geisteszustand eines PKW-Fahrers angebracht, der am Samstag, 01.12.2018, gegen 20.30 Uhr, mit seinem Fahrzeug von der St.-Annen-Straße aus über den Seesener Friedhof fuhr und letztendlich ein an der Sonnenbergstraße gelegenes, geschlossenes Holztor durchbrach. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Golf Variant gehandelt haben. Hinweise zum Fahrer oder zu dessen PKW werden von der Polizei Seesen unter der Rufnummer 05381-9440 sehr gerne entgegen genommen. (som)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 01.12.2018, gegen 10.15 Uhr, befuhr ein 35jähriger Mann aus Langelsheim mit seinem PKW die Braunschweiger Straße in Seesen, obwohl er sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befand. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (som)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag, 01.12.2018, gegen 11.10 Uhr, wollte eine 77jährige Frau aus Engelade mit ihrem PKW auf den Parkplatz eines an der Frankfurter Straße gelegenen Einkaufscenters links einbiegen. Dabei geriet sie zu weit nach rechts und beschädigte ein Verkehrszeichen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. (som)

Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, 01.12.2018, gegen 12.00 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, dass auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Bornhäuser Straße ein Fahrzeug ohne Zulassungsstempel auf dem hinteren Kennzeichen losgefahren sei. Bei der anschließend folgenden Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der PKW des 67jährigen Seeseners schon seit November 2017 außer Betrieb gesetzt wurden ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen und der Fahrzeugschein eingezogen und eine Strafanzeige gegen den Mann gefertigt. (som)

