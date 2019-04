Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Folgemeldung - Brand eines Autohauses in Neuwied- Presse- und Medienmitteilung der Kriminalinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Die Kriminalpolizei Neuwied hat am Vormittag die weiteren Ermittlungen übernommen und den Brandort aufgesucht. Das Feuer entstand in einer Halle im rückwärtigen Bereich eines Autohandels in der Engerser Landstraße. Aufgrund eines technischen Defektes dürften die dort geparkten, vier Oldtimer in Brand gesetzt worden sein. Die Feststellung der Ursache für den technischen Defekt bedarf noch weiterer Untersuchungen. Es entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen und der Halle von insgesamt circa 100.000 Euro.

