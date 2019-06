Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Als Hütte genutzter Container gerät in Brand

Freiburg (ots)

Auf dem Dinkelberg bei Wehr hat ein als Hütte genutzter Container am Freitagmorgen, 28.06.2019, gebrannt. Gegen 05:25 Uhr war das Feuer bemerkt und die Feuerwehr verständigt worden. Diese konnte das Feuer schnell bekämpfen. Nach ersten Feststellungen waren eine Holzsitzbank und das vor dem Container verteilte Hackschnitzel als Bodenbelag in Brand geraten, wobei das Feuer auf den Container übergriff. Möglicherweise hatten sich Unberechtigte auf dem Grundstück aufgehalten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat liegen bislang nicht vor. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

