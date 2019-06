Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Motorradfahrer kollidiert mit Reh- mit schweren Verletzungen in Klinik geflogen

Eine Kollision zwischen einem Motorrad und einem Reh hat sich am Donnerstag, 27.06.2019, auf der B 315 in Höhe Dillendorf ereignet. Gegen 10:45 Uhr war ein 55 Jahre alter Motorradfahrer in Richtung Bonndorf gefahren, als er in das die Straße querende Reh stieß. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungshubschrauber kam er in eine Klinik. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am Motorrad wurde ein Schaden von rund 5000 Euro verursacht.

