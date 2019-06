Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 27.06.2019, haben Unbekannte in Lörrach einen Pkw aufgebrochen. An dem VW Polo, der in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:40 Uhr, auf einem Parkplatz gegenüber des Parkschwimmbades abgestellt war, wurde die Fahrertüre gewaltsam geöffnet. Dem oder den Tätern fielen Schmuck und eine Sonnenbrille in die Hände. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Lörrach (Tel. 07621 176-500) ermittelt.

