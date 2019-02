Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gab es einen Zusammenstoß?

Höheinöd (ots)

Am frühen Freitagabend gegen 19:00 Uhr musste eine amerikanische Pkw-Fahrerin in der Straße Auf der Heide eine Vollbremsung hinlegen, als ihr ein Kind auf einem un-beleuchteten Fahrrad direkt vor den Wagen fuhr. Das Kind hätte sich nach Angaben der Pkw-Fahrerin auf der Motorhaube ihres Wagens abgestützt, wäre aber nicht hinge-fallen. Als die Fahrerin ausgestiegen war um mit dem Kind zu reden, wäre dieses ein-fach weitergefahren. Die US-Amerikanerin meldete den Vorfall der Polizei, da sie sich nicht sicher war, ob das Kind durch den Vorfall verletzt wurde oder ob das Fahrrad des Kindes eventuell beschädigt wurde. Hinweise bitte an die Polizei in Waldfischbach- Burgalben unter der Telefonnummer 06333-9270.

