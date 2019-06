Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Dieb sitzt im Auto, als die Besitzer zurückkommen - Festnahme wegen eines Haftbefehls

Freiburg (ots)

Einen Dieb auf frischer Tat ertappt haben die Besitzer eines Pkw in Weil am Rhein in der Nacht zum Freitag, 28.06.2019. Gegen 02:15 Uhr kehrte das Ehepaar zu ihrem auf einem Parkdeck am Rathausplatz abgestellten Pkw zurück. Zu ihrer Überraschung saß ein Mann im Auto. Dieser wollte dann mit einem Fahrrad wegfahren, wurde aber von dem Ehepaar bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 52 Jahre alte Tatverdächtige hatte noch Diebesgut aus dem Auto bei sich. Aufbruchspuren am Pkw konnte keine festgestellt werden. Allerdings wurde durch den Täter die Armlehne herausgerissen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er bereits wegen einer anderen Strafsache gesucht wurde. In dieser war ein Haftbefehl erlassen worden, weshalb der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt kam.

