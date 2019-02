Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Mit dem Rad gegen Autotür gefahren

Rhede (ots)

Als sich die Fahrertür plötzlich öffnete, prallte eine Radfahrerin dagegen: Leichte Verletzungen hat eine 17-Jährige am Donnerstag bei einem Unfall erlitten, der sich in Rhede ereignet hat. Die Rhederin war gegen 16.50 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Molkereihof unterwegs. In Höhe der Sparkasse öffnete sich die Tür eines dort parkenden schwarzen Pkw. Die 17-Jährige fuhr dagegen und stürzte. Der Fahrer stieg aus und erkundigte sich, ob etwas passiert sei, und reparierte das Rad der Jugendlichen notdürftig. Danach trennten sich beide, ohne ihre Personalien ausgetauscht zu haben. Erst im Nachhinein stellte die Rhederin fest, sich bei dem Unfall doch verletzt zu haben. Die Polizei bittet den Fahrer des betreffenden Pkw sowie Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden unter Tel. (02871) 2990.

