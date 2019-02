Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Wechseltrick ging schief

Borken (ots)

Mit einem Wechseltrick wollten Unbekannte am Freitag in Borken Geld aus dem Portemonnaie eines 79-Jährigen fischen - allerdings ohne Erfolg. Der Bocholter verhinderte die Tat. Gekommen war es dazu gegen 09.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Am Boltenhof. Ein etwa 35 Jahre alter Mann wollte dort ein Zwei-Euro-Stück gewechselt haben. Dabei versuchte er, in die Geldbörse zu greifen. Das bemerkte der 79-Jährige, der den Diebstahl abwehren konnte. Der Unbekannte flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell