Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Wohnungseinbruchsdiebstahl

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind in ein freistehendes Einfamilienhaus auf dem Padkamp eingebrochen. Die Täter begaben sich zunächst zu einem Gartenraum und brachen hier die Eingangstür auf. Danach gingen sie zu Rückseite des Hauses, hebelten mit einem Werkzeuge ein Fenster auf und stiegen in das Haus ein. Hier durchsuchten sie verschiedene Räumlichkeiten, öffneten Schränke und zogen Schubladen auf. In einem Raum fanden die Einbrecher einen Tresor, den sie mit einer vorgefundenen Sachkarre aus dem Haus schafften. In dem Tresor waren Wertgegenstände und Schmuck gelagert. Wie hoch der Beuteschaden ist, steht zurzeit noch nicht genau fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Die Beamten haben vor Ort Spuren gesichert. Es werden Zeugen gesucht, die von Donnerstag (04.04.), 22.00 Uhr, bis Freitag, 16.00 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415.

