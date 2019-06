Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Offene Wohnungstüre in der Nacht - Mieter im Kampf gegen die Hitze

Freiburg (ots)

Eine offene Wohnungstüre hat die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife in der Nacht zum Freitag in Efringen-Kirchen auf sich gezogen. Gegen 02:00 Uhr erspähte die Streife die verdächtige Situation. Erste Überprüfungen verliefen unauffällig, keine Aufbruchspuren, keine Gewalteinwirkung war an der Tür zu erkennen. In der Wohnung fiel ein schlafender Mann auf. Es war der Wohnungsmieter. Dieser hatte im Kampf gegen die Hitze einfach die Wohnungstüre offen gelassen. Alles sei in Ordnung, wie er gegenüber den Polizeibeamten versicherte. Trotzdem nochmals der Appell: Bitte bedenken Sie, dass offene oder gekippte Fenster und Türen situationsbedingt von ungebetenen Gästen zum Einsteigen bzw. Betreten und Durchsuchen der Wohnräumlichkeiten genutzt werden!

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell