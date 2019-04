Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Diebstahl von E-Bikes

Schwegenheim (ots)

Zwei E-Bikes konnten bisher unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem Gartenhäuschen entwenden. Die unbekannten Täter gelangten vermutlich über den angrenzenden Feldweg an das Gartenhäuschen in der Rappengasse in Schwegenheim. Am Gartenhäuschen versuchten die Täter zunächst die Stahltür aufzuhebeln, was allerdings misslang. Anschließend fanden die Täter den Schlüssel und konnten so das Gartenhäuschen betreten. Nachdem die Täter die beiden Fahrräder, im Wert von über 5000 Euro, herausgeholt hatten, verschlossen sie die Tür wieder und verließen das Grundstück. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274 958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

