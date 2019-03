Polizei Hagen

POL-HA: Ehepaar vertreibt Einbrecher

Hagen (ots)

Am Donnerstag beobachtete ein Ehepaar um 21.00 Uhr einen Mann, der sich zunächst auf ihr Grundstück in der Poststraße begab. Der Mann durchquerte den Vorgarten und schaute in ein Fenster. Dann wandte sich der Unbekannte der Hauseingangstür zu und zog sich Handschuhe an. Als das Ehepaar sich bemerkbar machte, flüchtete der mutmaßliche Einbrecher in unbekannte Richtung. Der Verdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Der Mann war dunkel gekleidet, hatte eine dunkle Kurzhaarfrisur und trug einen Oberlippenbart. Auf seiner Hose war ein heller Aufdruck mit der Bezeichnung "Air" zu erkennen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

