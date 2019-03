Polizei Hagen

POL-HA: Versuchte Pkw-Diebstähle in Hohenlimburg

Hagen (ots)

Mittwochmorgen riefen zwei Geschädigte die Polizei, weil erst jetzt aufgefallen war, dass an ihren geparkten Fahrzeugen manipuliert worden war. Eine 22-jährige Frau hatte ihren Ford bereits am vergangenen Freitag an der Bahnstraße verschlossen abgestellt. Mittwoch stellte sie dann fest, dass die Fahrertür verbogen war und sowohl das Tür- als auch das Zündschloss beschädigt waren. Den Tätern gelang es, in den Wagen einzudringen, sie entwendeten jedoch nichts. Ein 41-jähriger Mann hatte zwischen Montagabend und Mittwochmorgen seinen Opel am Brucker Platz abgestellt. Ihm fiel auf, dass seine Fahrertür seltsam vom Rest der Karosserie abstand. Hier gelang es den Tätern vermutlich nicht, in das Auto zu gelangen. Beute nahmen die Täter auch hier nicht mit. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise können unter 02331-986-2066 weitergegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell