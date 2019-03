Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Verkehrsunfall auf der Hagener Straße - Fünf Fahrzeuge beschädigt

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 20.03.2019, kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hagener Straße. Dort fuhr nach bisherigen Erkenntnissen eine 83-Jährige mit ihrem Toyota aus der Kapellenstraße in Richtung Pappelstraße. Zeitgleich bewegte sich aus Richtung Pappelstraße ein LKW in den Kreuzungsbereich. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Toyota stieß danach im Gegenverkehr mit einem Hyundai zusammen und streifte einen Linienbus. Der Hyundai touchierte durch den Aufprall noch einen BMW. Die Polizei sperrte die Kreuzung für die Zeit der Unfallaufnahme. Verletzt wurde bei dem Unfall nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Der Toyota und der Hyundai mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro. Der Fall wurde an das Verkehrskommissariat übergeben.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell