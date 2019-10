Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Emmendingen: Einbruch in Gaststätte und Friseursalon

Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Emmendingen: Einbruch in Gaststätte und Friseursalon

In der Nacht zum Montag (07.10.2019) wurde in Emmendingen in der Franz-Josef-Baumgartner-Straße in benachbarte Gebäude eingebrochen. Zwischen 00:20 Uhr und 11:50 Uhr hebelte ein bisher unbekannter Täter mit einem Hebelwerkzeug ein Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite einer Gaststätte auf. Entwendet wurden Bargeld und mehrere Wertgegenstände. Im gleichen Zeitraum wuchtete der Täter ein gekipptes Fenster eines benachbarten Friseursalons auf und entwendete Bargeld aus der Kasse. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07641/582-0 beim Polizeirevier Emmendingen zu melden.

Endingen: Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Bereits am vergangenen Freitag (04.10.2019), zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Maria-Theresia-Straße einen geparkten VW Tiguan. Es entstand ein Schaden am Heckstoßfänger in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07641/582-0 beim Polizeirevier Emmendingen zu melden.

