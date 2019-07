Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

PI Zweibrücken (ots)

Am Samstag, den 27.07.2019, um 03:45 Uhr, wurde in der Luitpoldstraße in Zweibrücken ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem Fahrer drogenspezifische Auffallerscheinungen von den Beamten festgestellt werden. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte zusätzlich noch eine geringfüge Menge an Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

