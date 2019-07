Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Brand

PI Zweibrücken (ots)

Am Freitag, den 26.07.2019 um 21:30 Uhr, wurde die Polizei Zweibrücken darüber in Kenntnis gesetzt, dass es im Bereich Ixheimer Straße in Höhe des "Alten Stellwerkes" in Zweibrücken zur einer Rauchentwicklung gekommen sei. Durch die eingesetzten Beamten konnte nach einer näheren Absuche des dicht bewaldeten Gebietes um das alte Stellwerk herum, ca. 100m neben der Bahnlinie, ein Feuer festgestellt werden. Die Beamten konnten zunächst mit Hilfe eines Feuerlöschers aus dem Funkstreifenwagen das Feuer ablöschen. Allerdings musste durch die verständigte Feuerwehr Zweibrücken der Brandherd aufgrund des erneut entfachenden Feuers gelöscht werden. Am angrenzenden Waldgebiet entstand kein Sachschaden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

