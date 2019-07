Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

PI Zweibrücken (ots)

Am Freitag, den 26.07.2019 gegen 07:10 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Fruchtmarktstraße / Lützelstraße in Zweibrücken ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin, welche aus der Fruchtmarktstraße nach links in die Lützelstraße abbiegen wollte, das für sie geltende Rotlicht und stieß in Folge dessen mit dem von rechts vorfahrtsberechtigten PKW zusammen. Durch die Kollision wurden beide Verkehrsunfallbeteiligten leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

