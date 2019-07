Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen und Geldbörse entwendet

Kirchlengern (ots)

(sud) Am Samstagmorgen in der Zeit von 00:30 Uhr bis 02:20 Uhr wurde bei einem Pkw in Kirchlengern die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Der Pkw stand auf der Kirchbreede und war rechtsseig am Fahrbahnrand geparkt. Aus dem Handschuhfach wurde die Geldbörse des Geschädigten entwendet. Hinweise zu diesem Diebstahl nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

