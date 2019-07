Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus einem Pkw- Laptop entwendet

Spenge (ots)

(sls) In der Zeit von Dienstagnachmittag (16.7.) und Mittwochnachmittag wurden aus einem Pkw in Spenge diverse Gegenstände entwendet. Der Pkw Fiat stand abgeparkt am Fahrbahnrand der Engerstraße in Höhe eines Autohauses. Unbekannte Täter entwendeten aus diesem Fahrzeug einen schwarzen Rucksack und ein darin befindliches Laptop. Hinweise zu diesem Diebstahl nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell