Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer Herxheim: Freitag, 31.05.2019, 21:05 Uhr

Landau (ots)

Schwere Verletzungen und ein Sachschaden von circa 1000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles in Herxheim vom vergangenen Freitagabend. Die 60-jährige Radfahrerin befuhr die Augustastraße mit ihrem E-Bike und übersah die Vorfahrt der 54-järigen Pkw-Führerin. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich die 60-Jährige erheblich am Arm und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Sowohl am Fahrrad, als auch am Pkw entstand leichter Sachschaden.

