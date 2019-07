Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruchsdiebstahl Grillhütte Herxheim Am Kleinwald, 05.07.2019 18:30 Uhr - 06.07.2019 11:30 Uhr

Landau (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, den 05.07.2019 18:00 Uhr und Samstag, den 06.07.2019 11:30 Uhr wurde eine Grillhütte in Herxheim aufgebrochen. Hierbei wurden mehrere Utensilien einer geplanten Geburtstagsfeier in Wert von etwa 150 Euro entwendet. Bereits vor acht Wochen kam es an der Grillhütte zu einem Vorfall. Hierbei wurden mehrere Einrichtungsgegenstände mutwillig beschädigt.

Zeugen können sich mit der Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung setzten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell