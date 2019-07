Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - Tumulte bei der Dorfmeisterschaft

Leimersheim (ots)

Mehrere Polizeikräfte waren notwendig um "tumultartige Szenen" am 06.07.19 gegen 00:00 Uhr bei der Dorfmeisterschaft des FC Leimersheim einzudämmen. Ursächlich war wohl, dass sich eine große Gruppe an Personen nicht mit dem Ausschankende zufrieden geben wollte. Im Rahmen dessen wurde ein Vereinsmitglied von einer noch unbekannten Person geschlagen und ein Außenrollladen am Vereinsgebäude beschädigt. Die Veranstaltung löste sich in der Nacht weitestgehend selbst auf. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon 07274 958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell