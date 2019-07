Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit Motorrad gestürzt

Edenkoben (ots)

Glück hatte ein 52-jähriger Motorradfahrer, der im Rahmen eines Verkehrsunfalles zu Sturz kam, jedoch unverletzt blieb. Der Mann befuhr am Samstag, gegen 11:30 Uhr die L516 von Maikammer kommend in Richtung Edenkoben. Am Kreisverkehr in Edenkoben übersah er, dass sich Rückstau gebildet hatte. Bei der Notbremsung verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und rutschte gegen das davor befindliche Fahrzeug.

