Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwarzer Motorroller entwendet

Herford (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende (15.7.) wurde in Herford am Eschenweg ein schwarzer Motorroller entwendet. Der Peugeot mit der Typenbezeichnung Jetforce befand sich verschlossen vor dem Haus eines Privatgrundstückes. Der Besitzer stellte den Diebstahl am Montagmorgen fest. Am Roller befand sich das schwarze Versicherungskennzeichen 262 UTU aus dem Jahr 2017. Wer Hinweise zum Diebstahl oder verdächtigen Personen machen kann, bitte mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung setzen.

